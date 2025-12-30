Exministro Del Castillo se encuentra en la Felcc; declarará en las próximas horas

Se prevé que en las próximas horas, el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo brinde su declaración ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) mientras se espera la llegada del fiscal del municipio de Warnes para definir su situación jurídica.

Del Castillo permaneció retenido por más de tres horas en la terminal aérea cruceña el lunes, antes de ser trasladado junto a su cuñado, Abad A. L., hasta dependencias policiales. La exautoridad había llegado a Santa Cruz en un vuelo desde La Paz y tenía prevista una conexión internacional hacia Chile.

Testigos indicaron que durante el operativo, Del Castillo se aferró a una niña que llevaba en brazos, presuntamente su hija menor, para impedir momentáneamente la intervención policial. Al descender del vehículo policial, expresó que se trataba de “un tema político” y lamentó que el procedimiento se realizara mientras estaba acompañado de su hija.

Se espera la llegada del fiscal de Warnes para tomar su declaración y definir su situación jurídica. Hasta el momento, las autoridades no han detallado los motivos específicos del operativo ni el alcance de la investigación.

