Familia Cochamanidis agradece por las muestras de afecto y solidaridad en memoria de Claudia Daniela Gil

En un ambiente de profundo pesar y respeto, la familia cívica y la ciudadanía en general se han unido para acompañar al presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello "Teyo" Cochamanidis, tras el sensible fallecimiento de su esposa, la señora Claudia Daniela Gil de Cochamanidis.

A nombre de la familia doliente, Mauricio Mendívil expresó un sincero agradecimiento por las innumerables muestras de afecto recibidas: "Agradecemos todas aquellas muestras de cariño, aprecio y todas las condolencias que han llegado a la familia", manifestó, destacando a Daniela como un ser humano extraordinario, madre y esposa de valores indescriptibles.

Un bálsamo de fe y oración

Los representantes de la familia y de la institución cívica resaltaron que el acompañamiento de la población ha sido fundamental en este momento de dolor. Las declaraciones principales destacaron los siguientes puntos:

Gratitud de la familia: Los allegados agradecieron al pueblo cruceño y a las autoridades por su solidaridad, señalando que las oraciones son el mejor bálsamo para este difícil proceso.

Legado cívico: Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité, recordó a Daniela como una mujer ferviente amante del civismo que siempre acompañó la labor institucional de su esposo.

Pedido de tranquilidad: Rómulo Calvo, a nombre de Teyo Cochamanidis, solicitó a la ciudadanía un espacio de paz para que la familia pueda velar los restos de su ser querido en la intimidad necesaria.

Honras fúnebres

El velatorio se lleva a cabo en el complejo Las Misiones (2do Anillo y Canal Cotoca). Según informó la familia, para el día de mañana se tiene prevista una misa de cuerpo presente antes de proceder con las exequias en el Cementerio Norte.

La institución cívica, que se ha declarado en duelo, elevó oraciones por el descanso eterno de quien dejó una "huella imborrable" por su entrega silenciosa y alma noble.

