¡Impactantes imágenes! Camión cargado aplasta un vehículo y deja un muerto en India

Una maniobra evasiva en una intersección de la carretera Delhi–Nainital, en India, terminó en una tragedia vial el pasado domingo alrededor de las 16:45 horas. Un camión de carga perdió el control en el cruce de Pahadi Gate, volcándose directamente sobre una camioneta del Departamento de Electricidad local y provocando la muerte instantánea de su conductor.

El accidente, captado en un registro audiovisual, muestra el momento en que el camión, cargado con material de construcción, perdió el equilibrio mientras una camioneta oficial realizaba un giro en la vía. Debido al peso excesivo de la carga, el vehículo oficial quedó completamente aplastado bajo la estructura del camión, informa el portal Vanguardia.

La víctima fue identificada como Firasat Khan, de 54 años, quien se desempeñaba como conductor del Departamento de Electricidad. Las autoridades locales confirmaron que Khan murió en el lugar tras quedar atrapado entre los restos del vehículo. Por otro lado, se informó que el funcionario propietario de la unidad oficial no se encontraba a bordo al momento del impacto.

Investigación y fuga del responsable

De acuerdo con los reportes de las autoridades de Uttar Pradesh, el volcamiento se produjo luego de que el camión subiera parcialmente al separador central en un intento por evitar una colisión. Factores como la maniobra evasiva y el posible exceso de carga están bajo investigación para determinar las causas exactas del siniestro.

Tras el accidente, el conductor del camión se dio a la fuga y, hasta el momento, no ha sido localizado por la policía local. El incidente provocó el cierre temporal de la importante vía mientras los equipos de emergencia realizaban las arduas labores de rescate y la remoción de los vehículos involucrados.

