Policía realiza requisa sorpresa en el penal de Palmasola

Un operativo policial de gran magnitud se ejecutó la madrugada de este martes al interior del centro penitenciario de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz. La intervención comenzó cerca de las 3:00 y consistió en una requisa simultánea en distintos pabellones del penal.

De acuerdo con información preliminar, el objetivo del operativo fue reforzar los controles de seguridad, identificar objetos prohibidos y prevenir posibles hechos delictivos, especialmente ante la proximidad de las celebraciones de Año Nuevo.

Un contingente numeroso de efectivos policiales ingresó de manera coordinada a los pabellones de varones y mujeres, realizando revisiones celda por celda como parte del operativo sorpresa. La presencia policial se mantiene en el interior del recinto mientras continúan las tareas de control.

El director de Palmasola, Juan Carlos Corrales, señaló: “Se realizó un operativo de requisa con la participación de más de 400 efectivos policiales. Se llevó a cabo una revisión minuciosa y se secuestraron 45 elementos entre equipos celulares, cargadores, armas blancas, sustancias controladas y 80 litros de bebidas alcohólicas. Se aplicarán las sanciones correspondientes en contra de los privados de libertad que fueron descubiertos con estos objetos”.

