ABC rehabilita vías tras deslizamientos en Bermejo y Samaipata

El Gerente Regional confirmó que las plataformas no sufrieron daños estructurales tras las recientes lluvias.

Ximena Rodriguez

29/12/2025 20:05

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) logró rehabilitar completamente el tráfico tras registrarse tres deslizamientos significativos, afectando principalmente los tramos de Bermejo y Samaipata.

"Está totalmente expedito; cuando hay derrumbe, se ha socorrido rápidamente con el equipo de la ABC para limpiar las vías antes del anochecer", aseguró Miguel Rojas, Gerente Regional de la institución.

 

Pese a que la plataforma vial no sufrió daños, las autoridades instaron a los conductores a transitar con luces encendidas y preferentemente en horario diurno para identificar posibles desprendimientos.

Rojas enfatizó que el equipo técnico permanecerá desplegado en puntos críticos, advirtiendo que "la mayoría de derrumbes y caídas de roca se pueden anticipar si uno presta atención a ciertos lugares".

