ABC rehabilita vías tras deslizamientos en Bermejo y Samaipata

El Gerente Regional confirmó que las plataformas no sufrieron daños estructurales tras las recientes lluvias.
29/12/2025 20:05
Escuchar esta nota
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) logró rehabilitar completamente el tráfico tras registrarse tres deslizamientos significativos, afectando principalmente los tramos de Bermejo y Samaipata.
"Está totalmente expedito; cuando hay derrumbe, se ha socorrido rápidamente con el equipo de la ABC para limpiar las vías antes del anochecer", aseguró Miguel Rojas, Gerente Regional de la institución.
Pese a que la plataforma vial no sufrió daños, las autoridades instaron a los conductores a transitar con luces encendidas y preferentemente en horario diurno para identificar posibles desprendimientos.
Rojas enfatizó que el equipo técnico permanecerá desplegado en puntos críticos, advirtiendo que "la mayoría de derrumbes y caídas de roca se pueden anticipar si uno presta atención a ciertos lugares".
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00