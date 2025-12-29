En Santa Cruz de la Sierra el gobierno se reunió junto al sector de los gremiales donde se acordó socializar los alcances de Decreto Supremo 5503 de Emergencia Económica Nacional y se descartaron bloqueos por parte del sector.

En el encuentro, participó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, donde recibió documentación de casos que evidencian que el sector gremial sufrió graves abusos tributarios en las gestiones pasados y resaltó la apertura del diálogo del sector.

Por su parte Óscar Mario Justiniano ministro de Desarrollo Productivo, declaró que se está reestructurando la economía del país, acordaron instalar mesas técnicas para la construcción de un nuevo sistema para los temas impositivos para el sector.

Cesar González, representante de la Confederación de Gremiales de Bolivia aclaró que su sector respaldará el decreto supremo y que trabajarán para hacer algunos ajustes en algunos artículos, además llamó a los distintos sectores como el productivo y transporte ingresen al diálogo para buscar soluciones al tema económico del país. González recordó que dentro los veinte años de gobierno del Movimiento Al Socialismo MAS la Central Obrera Boliviana COB no defendió a su sector.

