No lo dejes pasar: último plazo para hacer la Inspección Vehicular

La Inspección Técnica Vehicular (ITV) entra en su recta final y los conductores tienen plazo hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025 para cumplir con este requisito obligatorio. La ampliación fue dispuesta de manera excepcional y, desde enero de 2026, la Policía iniciará operativos de control tanto en zonas urbanas como en carreteras.

Desde Tránsito se recordó que, a partir del primer día del nuevo año, los vehículos que no cuenten con la ITV vigente estarán sujetos a sanciones. Por ello, se recomienda no dejar el trámite para último momento y acudir a los puntos habilitados.

El suboficial primero Sergio Huallper explicó que para realizar la inspección es indispensable la presencia física del vehículo, además de presentar el RUAT, la licencia de conducir, el carnet de identidad y contar con los medios de auxilio y seguridad exigidos. A esto se suma el comprobante de pago correspondiente.

El costo de la ITV es de 30 bolivianos para vehículos particulares y 20 bolivianos para motorizados de servicio público.

Las autoridades advirtieron que circular sin la inspección vigente desde enero de 2026 puede derivar en una multa inicial de Bs 100, la cual aumenta en caso de reincidencia y puede superar los Bs 250. Además, el conductor deberá pagar la roseta vencida y se expone a restricciones para circular durante los controles.



