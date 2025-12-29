Emily Brigitte Paco Meneses, una bebé de apenas tres meses del municipio de San Julián, atraviesa un delicado estado de salud y permanece internada en el hospital de tercer nivel Japonés. La menor fue diagnosticada con neumonía y coqueluche, y su familia solicita ayuda económica para poder cubrir los gastos de su tratamiento.

Su madre, Celina Meneses, informó que el estado de la niña es crítico y que actualmente se debate entre la vida y la muerte. Según relató, los médicos les pidieron adquirir un nuevo catéter y medicamentos necesarios para realizar diálisis, además de gestionar la donación de sangre.

La bebé lleva internada una semana y dos días. También se requiere la evaluación de un especialista para verificar el estado de su sangre, ya que sus riñones no estarían funcionando y se analiza la necesidad de un trasplante. Durante su internación, la menor sufrió dos paros cardíacos, uno de 27 minutos y otro de siete, situación que estaría afectando su estado neurológico.

La madre explicó que varios medicamentos no están siendo cubiertos por el Seguro Único de Salud (SUS), por lo que deben comprarlos por cuenta propia. Además, el catéter que se encuentra utilizando fue prestado por el Hospital de Niños y debe ser devuelto. Su costo oscila entre Bs 1.500 para recién nacidos y más de Bs 2.000 en el área pediátrica.

El gasto diario para la familia varía entre Bs 1.500 y Bs 2.000. Cualquier ayuda puede realizarse comunicándose al número 697 72 863.



