Searpi mantiene alerta por lluvias y crecidas de ríos en Santa Cruz

El Servicio de encauzamiento de aguas y regularizacion del Rio Pirai (SEARPI) informó que se mantiene la alerta por lluvias intensas y posibles desbordes de ríos en territorio departamental. José Antonio Rivero, director de la institución, pidió a la población extremar precauciones y evitar acercarse a los cuerpos de agua.

“Informamos a la población en general que se mantienen las crecidas en los ríos. Seguimos con turbión en el río Piraí, en el Yapacaní, el Parapetí y el río Grande. En este momento debemos evitar acciones cerca o dentro de los ríos. No es recomendable, ya que las crecidas continúan”, señaló Rivero.

El director detalló que el clima se mantendrá inestable en los próximos días, con lloviznas intermitentes y lluvias esporádicas. Asimismo, indicó que el SEARPI, junto con el Comando de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), continúa con trabajos de atención en distintas zonas afectadas.

“En los lugares afectados se están habilitando accesos para poder cruzar los ríos, pero cada vez que viene el turbión, se dificulta un poco más ese trabajo. Tenemos personal desplazado en la zona de Montero Hoyos, distrito 15 de Santa Cruz de la Sierra, Okinawa, Cuatro Cañadas, Camiri y San Carlos”, explicó Rivero.

