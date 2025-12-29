Porongo se llenó de color y sabor en la Feria del Achachairú

El achachairú, volvió a ser protagonista en Porongo durante el fin de semana, atrayendo tanto a productores como a turistas que aprovecharon la época para degustarlo y conocer más sobre esta fruta de temporada.

“Una vez que uno prueba uno, no puede dejar de comer”, comentaron algunos mientras disfrutaban de la fruta directamente de los productores locales.

La peculiaridad de la fruta está en su forma de abrirla: “Se abre con la uña, la cucharilla es para principiantes”, explican los locales.

El festival de la achachairú en Porongo, conocido como la capital de esta fruta, se ha convertido en un espacio para difundir la cultura y tradición de la región. Productores explican que el achachairú contiene propiedades vitamínicas similares a la naranja y que su consumo se realiza de diversas formas: en refrescos, postres, helados, mermeladas y bebidas.

“Solo produce una vez al año y su temporada puede extenderse de noviembre a marzo. Traemos desde los más pequeños para refrescos hasta los más grandes, llamados ‘abuelos’”, detalló una productora local.

Los visitantes destacan la dulzura y frescura de la fruta: “Podría comer una bolsa entera, es delicioso”, confesaron turistas de Cochabamba y Brasil, quienes también aprovecharon para llevar la achachairú a casa y compartir con sus familias.

