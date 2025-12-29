Once feriados y varios fines de semana largos: así será el 2026 en Bolivia

Durante la gestión 2026, Bolivia contará con 11 feriados nacionales, según el calendario oficial que reúne las principales conmemoraciones cívicas, religiosas y culturales del país. La agenda se perfila como una referencia clave para la planificación laboral, educativa, turística y económica, con varios feriados que caen en jueves y viernes, ideales para fines de semana largos.

El año arrancará con el feriado de Año Nuevo, que se celebrará el jueves 1 de enero, marcando el primer descanso nacional. A esta fecha se suma el feriado el viernes 2 de enero, recientemente confirmado, que tuvo bastante expectativa por la declaratoria excepcional del 26 de diciembre de 2025 para impulsar el turismo interno.

Febrero traerá uno de los descansos más largos del año con los feriados continuos de Carnaval, programados para el lunes 16 y martes 17, uno de los periodos más esperados por el sector turístico y las familias.

El calendario continúa en abril con el feriado de Viernes Santo, que en 2026 caerá el viernes 3, seguido del Día del Trabajo, que se celebrará el viernes 1 de mayo, una fecha clave para el movimiento laboral.

Junio será uno de los meses con más feriados: el jueves 4 se conmemorará Corpus Christi, y el domingo 21 se celebrará el Año Nuevo Andino, una festividad ancestral reconocida como feriado nacional.

En agosto, el país recordará uno de sus hitos históricos más importantes con el Día de la Independencia, el jueves 6. Más adelante, el lunes 2 de noviembre, se celebrará el Día de Todos los Santos, una jornada de profunda tradición cultural y familiar.

El calendario nacional cerrará con el feriado de Navidad, el viernes 25 de diciembre, completando así el esquema de descansos oficiales de 2026.

A estos feriados nacionales se suman los feriados departamentales por los gritos libertarios, que amplían el calendario de descansos según cada región del país.

