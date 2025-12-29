Vecinos rechazan cobro excesivo en pasajes en Ciudad Satélite, El Alto

Vecinos denuncian que los trufis que realizan la ruta en la zona de San Pedro están realizando cobros exagerados de hasta Bs. 8, un precio mayor a los Bs 4.50 que cobraban anteriormente.

Los perjudicados indicaron que este cobro no es justificado y recordaron a los choferes que el decreto supremo 5503 también contempla un arancel cero para la importación de repuestos en vehículos.

Cansados de este incremento, los usuarios se concentraron en el popular mercado de Ciudad Satélite, en El Alto, para rechazar el cobro excesivo de pasaje por parte de los trufis y pidieron que se cobre el precio justo por el servicio.

“Precio justo, precio justo” fueron los estribillos de los vecinos al momento que realizaban el corte de la vía.

