Cochabamba: inician prueba de carga en el distribuidor de Blanco Galindo y Perú antes de su entrega oficial

A pocos días de su entrega oficial, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba inició la prueba de carga estática de 24 horas en el distribuidor de las avenidas Blanco Galindo y Perú, con el objetivo de garantizar la seguridad, estabilidad y correcto funcionamiento de esta importante obra vial.

La prueba se realiza con tres volquetas, cada una con un peso aproximado de 30 toneladas, que permanecen sobre la estructura para evaluar su comportamiento bajo condiciones de carga controladas y verificar su resistencia estructural.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, destacó que el distribuidor tendrá un impacto directo en la reducción del congestionamiento vehicular, especialmente en horas pico, debido al alto flujo de motorizados que circulan por este punto estratégico de la ciudad.

“Es importante realizar estas pruebas para evitar cualquier eventualidad. Este tipo de obras son fundamentales para la planificación vial que necesita Cochabamba, considerando la gran cantidad de vehículos que circulan en el municipio”, afirmó la autoridad edil.

Reyes Villa anunció que la entrega oficial está prevista para el 6 de enero, y que hasta esa fecha se concluirán los trabajos complementarios, entre ellos la limpieza general, el mejoramiento de áreas verdes, la instalación de señalización vial y el sistema de iluminación.

Desde el punto de vista técnico, la prueba de carga estática permite confirmar la capacidad real de la estructura, evaluar su desempeño frente a cargas máximas y contribuir a la extensión de su vida útil mediante un adecuado mantenimiento preventivo.

El alcalde también resaltó que el distribuidor incorpora un enfoque ecológico-urbano, con forestación, jardineras centrales y elementos paisajísticos que podrán apreciarse durante su inauguración.

La autoridad informó que el municipio proyecta la construcción de nuevos distribuidores y pasos a desnivel en puntos clave de la ciudad, como la avenida 6 de Agosto (altura del avión), la avenida Villazón (altura del Servicio de Caminos) y la intersección de las avenidas Melchor Urquidi y América.

“Cada uno de estos proyectos será socializado para evitar inconvenientes y mejorar la circulación vehicular frente al crecimiento poblacional que vive Cochabamba”, sostuvo.

