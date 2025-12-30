Con un mensaje cargado de emoción y ternura, la ex Miss Bolivia Universo 2024, Juliana Barrientos, anunció el nacimiento de su primera hija, a quien han llamado Irina. La noticia fue revelada a través de sus plataformas digitales, marcando el inicio de una nueva etapa para la reina de belleza y su esposo, Octavio García Leal.

“IRINA 27•12•25 Bienvenida al mundo, mi pequeñita”, escribió Juliana para acompañar la publicación que confirma que la bebé llegó al mundo el pasado sábado. El anuncio estuvo acompañado de una serie de fotografías que capturan los momentos más íntimos y especiales de la familia: desde el instante del nacimiento hasta las primeras horas de vida de la pequeña Irina en brazos de sus orgullosos padres.

Como era de esperarse, la noticia se volvió tendencia rápidamente. Amigos cercanos, figuras del espectáculo y cientos de seguidores inundaron la publicación con mensajes de felicitación, destacando la belleza de la recién nacida y deseando bienestar para la nueva familia.

Juliana, quien destacó por su participación en el certamen Miss Universo, compartió con su audiencia gran parte de este proceso personal, consolidando un vínculo cercano con su público que hoy celebra junto a ella la llegada de su "pequeñita".

