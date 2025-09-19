"El sueño más grande": La exMiss Bolivia, Juliana Barrientos, anuncia su embarazo

A través de una publicación en sus redes sociales, Barrientos confirmó que está en la dulce espera con una emotiva frase.
19/09/2025
La ex Miss Bolivia Universo 2024, Juliana Barrientos, emocionó a sus seguidores y a todo el país al anunciar que está esperando su primer bebé. Con tiernas fotografías junto a su esposo, el arquitecto y escultor mexicano Octavio García Leal, la cochabambina compartió la feliz noticia desde la capital francesa.
A través de una publicación en sus redes sociales, Barrientos confirmó que está en la dulce espera con la emotiva frase: "El sueño más grande comienza hoy… muy pronto seremos tres". Las imágenes, capturadas frente a la icónica Torre Eiffel, muestran a la pareja radiante y a Octavio besando con ternura el vientre de Juliana, sellando el inicio de esta nueva etapa en sus vidas.
El anuncio generó decenas de felicitaciones y buenos deseos por parte de familiares y seguidores, quienes celebran la llegada de un nuevo miembro a la familia de una de las Miss Bolivia más queridas y respetadas.
