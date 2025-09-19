TEMAS DE HOY:
terrenos de la exFiscalía Violencia a la Mujer ATAQUE EN COLEGIO

34ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espectáculos

"El sueño más grande": La exMiss Bolivia, Juliana Barrientos, anuncia su embarazo

A través de una publicación en sus redes sociales, Barrientos confirmó que está en la dulce espera con una emotiva frase.

Milen Saavedra

19/09/2025 14:02

"El sueño más grande": Ex Miss Bolivia Juliana Barrientos anuncia su embarazo
Bolivia

Escuchar esta nota

La ex Miss Bolivia Universo 2024, Juliana Barrientos, emocionó a sus seguidores y a todo el país al anunciar que está esperando su primer bebé. Con tiernas fotografías junto a su esposo, el arquitecto y escultor mexicano Octavio García Leal, la cochabambina compartió la feliz noticia desde la capital francesa.

"El sueño más grande": Ex Miss Bolivia Juliana Barrientos anuncia su embarazo

A través de una publicación en sus redes sociales, Barrientos confirmó que está en la dulce espera con la emotiva frase: "El sueño más grande comienza hoy… muy pronto seremos tres". Las imágenes, capturadas frente a la icónica Torre Eiffel, muestran a la pareja radiante y a Octavio besando con ternura el vientre de Juliana, sellando el inicio de esta nueva etapa en sus vidas.

"El sueño más grande": Ex Miss Bolivia Juliana Barrientos anuncia su embarazo

El anuncio generó decenas de felicitaciones y buenos deseos por parte de familiares y seguidores, quienes celebran la llegada de un nuevo miembro a la familia de una de las Miss Bolivia más queridas y respetadas.

"El sueño más grande": Ex Miss Bolivia Juliana Barrientos anuncia su embarazo

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD