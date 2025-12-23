“Mi gato captó un fantasma”: el video que paralizó Instagram

Larissa quería grabar un lindo momento con su gato, pero terminó captando algo que la dejó helada. En el video se ve a la mascota saltando para cazar una mosca, pero justo después, unas ojotas en el patio se mueven solas, generando un escalofriante momento paranormal.

La joven compartió la grabación en su cuenta @larissafugiwara y escribió: “Estaba filmando a mi gato cazando una mosca y terminé grabando un posible evento paranormal”.

En la secuencia, después de que el gato atrapara la mosca, se queda quieto mirando hacia la puerta y levanta la cola, como si hubiera detectado algo extraño. En ese instante, las sandalias se desplazan solas hacia la salida de la casa. La mascota sale corriendo y Larissa corta el video, claramente sorprendida.

El clip se volvió viral en Instagram, acumulando 16 millones de vistas y 955 mil “me gusta”, con comentarios que reflejan asombro y humor:

“Los gatos son sensibles y ven la espiritualidad de forma distinta a los humanos”

“Primera vez que veo a un fantasma tropezando con una ojota”

“Yo me iría de esa casa para siempre”

Lo que comenzó como un simple recuerdo con su gato, terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos paranormales más comentados de la red.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play