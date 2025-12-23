TEMAS DE HOY:
“Mi gato captó un fantasma”: el video que paralizó Instagram

Una joven compartió en Instagram un video de su gato cazando una mosca que terminó mostrando un inquietante movimiento paranormal: sus sandalias se desplazaron solas, provocando escalofríos en millones de usuarios.

Silvia Sanchez

23/12/2025 12:11

Un "fantasma" movió las ojotas que estaban en el patio y la grabación causó terror. (Captura: Instagram/@larissafugiwara)
Mundo

Escuchar esta nota

Larissa quería grabar un lindo momento con su gato, pero terminó captando algo que la dejó helada. En el video se ve a la mascota saltando para cazar una mosca, pero justo después, unas ojotas en el patio se mueven solas, generando un escalofriante momento paranormal.

La joven compartió la grabación en su cuenta @larissafugiwara y escribió: “Estaba filmando a mi gato cazando una mosca y terminé grabando un posible evento paranormal”.

En la secuencia, después de que el gato atrapara la mosca, se queda quieto mirando hacia la puerta y levanta la cola, como si hubiera detectado algo extraño. En ese instante, las sandalias se desplazan solas hacia la salida de la casa. La mascota sale corriendo y Larissa corta el video, claramente sorprendida.

El clip se volvió viral en Instagram, acumulando 16 millones de vistas y 955 mil “me gusta”, con comentarios que reflejan asombro y humor:

  • “Los gatos son sensibles y ven la espiritualidad de forma distinta a los humanos”

  • “Primera vez que veo a un fantasma tropezando con una ojota”

  • “Yo me iría de esa casa para siempre”

Lo que comenzó como un simple recuerdo con su gato, terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos paranormales más comentados de la red.

Video:

 

