Maju Rioja vs. Zuger Huachaca: El video que divide opiniones en redes sociales

El tradicional escenario del Takanakuy en Arequipa fue testigo de uno de los enfrentamientos más esperados del año: el boliviano Maju Rioja frente al local Zuger Huachaca. Sin embargo, lejos de cerrar con un veredicto unánime, la pelea ha trasladado la lucha a las redes sociales, donde los seguidores de ambos bandos reclaman la victoria.

Un duelo de alta intensidad

El video de la pelea, que se viralizó rápidamente, muestra un intercambio constante de golpes bajo las reglas de esta tradición andina. En las imágenes se observa a ambos peleadores manteniendo la verticalidad y la combatividad durante gran parte del encuentro, lo que ha dificultado establecer un ganador claro para el ojo no experto.

La controversia ha polarizado a los internautas:

Seguidores de Maju Rioja: Aseguran que el representante boliviano mostró mayor técnica y control del espacio, conectando los golpes más efectivos.

Seguidores de Zuger Huachaca: Afirman que el peruano fue más agresivo y que mantuvo la iniciativa del ataque durante los minutos decisivos de la pelea.

El Takanakuy, una práctica cultural donde los participantes resuelven conflictos o miden fuerzas mediante el combate físico, suele terminar con un abrazo en señal de respeto. Pese a la rivalidad deportiva, el evento en Arequipa cumplió con el marco tradicional, aunque la "tribuna digital" aún no llega a un consenso.

A continuación, presentamos el video del enfrentamiento para que usted pueda analizar las acciones y sacar sus propias conclusiones sobre este duelo internacional.

