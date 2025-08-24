TEMAS DE HOY:
Deslizamiento de tierra en Teoponte San Pedro

¡Increíble retorno! Maju Rioja fulmina a su oponente en Cochabamba

El luchador boliviano regresó a la arena y derrotó rápidamente a su rival peruano en Mina Asiento, Cochabamba. 

Martin Suarez Vargas

24/08/2025 19:16

Maju Rioja, en su retorno al Tinku. Foto: Internet.
Cochabamba.

Maju Rioja, conocido como “Puño de Piedra”, volvió a la acción en el Tinku con una victoria fulminante frente al peruano Chinchey H. El combate se llevó a cabo en Mina Asiento, Cochabamba, y apenas duró segundos debido al dominio absoluto del luchador boliviano.

Según se puede ver en videos que circulan en redes sociales, la pelea comenzó con un potente derechazo de Maju que desestabilizó a su oponente. Acto seguido, conectó otro golpe que terminó derribando a Chinchey, quien no logró recuperarse, por lo que el árbitro dio por finalizado el combate. Maju intentó continuar con un golpe en el suelo, pero el árbitro lo detuvo a tiempo.

Esta victoria marcó un regreso esperado para Maju Rioja, quien había estado varios meses sin pelear, y reafirma su posición como uno de los luchadores más destacados en el Tinku boliviano.

Programación

18:30

Operativo uno decide

19:30

Operativo uno decide

21:30

La gran batalla

23:00

La otra señorita oh

