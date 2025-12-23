"El dólar se estabilizó": Ministro de Economía destaca avances del decreto 5503

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, afirmó que el Decreto Supremo 5503 avanza en su implementación y ya muestra resultados positivos, entre ellos la estabilización del dólar y el cumplimiento de los objetivos centrales de la norma, orientados a proteger la economía de las familias bolivianas y ordenar las finanzas del Estado.

“El dólar en los últimos cuatro días se ha estabilizado. Tuvimos un pequeño pico al inicio de la implementación del Decreto 5503, pero hoy ya está en el orden del 9,40, similar al nivel que teníamos antes de la aplicación de las medidas”, sostuvo la autoridad, al destacar que este comportamiento refleja una señal de confianza y equilibrio en el mercado.

Espinoza explicó que el decreto se sustenta en tres premisas fundamentales: proteger la economía de las familias, acabar con los problemas de abastecimiento de combustibles y ordenar la economía del Estado. En ese marco, aseguró que estos objetivos se están cumpliendo de manera progresiva y que el Gobierno continúa con el proceso de socialización del decreto con distintos sectores sociales.

El ministro resaltó que, gracias al diálogo y la coordinación, se desactivaron las movilizaciones del sector transporte, uno de los más sensibles frente a la medida, y que actualmente se avanza en la elaboración de las reglamentaciones pendientes para la plena aplicación del decreto.

Asimismo, recordó que el Decreto 5503 habilitó mecanismos para facilitar las operaciones económicas, como la posibilidad de descargar facturas en todos los rubros y la apertura de importaciones con arancel cero, medidas destinadas a aliviar costos y dinamizar la actividad productiva.

En el ámbito fiscal, Espinoza destacó que la suspensión de la subvención al diésel y la gasolina permitió reducir hasta en un 30% el gasto en combustibles, lo que representa un alivio significativo para las finanzas públicas y un paso clave hacia una economía más sostenible.

El ministro también valoró la madurez de la ciudadanía, que —dijo— comprende la necesidad de adoptar medidas estructurales para mejorar la economía del país y garantizar estabilidad a mediano y largo plazo.

No obstante, aclaró que el Gobierno no minimiza las movilizaciones ni las expresiones de rechazo al Decreto 5503. “Respetamos plenamente el derecho a la protesta y estamos gestionando el diálogo con diversos sectores del país; sin embargo, cuestionamos acciones que buscan perjudicar a la población”, manifestó.

Espinoza recordó que la eliminación de la subvención a los combustibles era una medida conocida y debatida previamente por la ciudadanía, y subrayó que su aplicación responde a una política de responsabilidad económica.

En ese contexto, aclaró que el incremento de la Renta Dignidad y del Bono Juancito Pinto no constituye una compensación por el levantamiento de la subvención, sino una racionalización del gasto social destinada a proteger a los sectores más vulnerables y acompañar la transición hacia una economía estable.

Asimismo, desmintió que la decisión haya sido impuesta por organismos internacionales. “No existe ninguna condición externa para aplicar esta medida. Es una decisión soberana y responsable de política económica”, afirmó.

Por su parte, el viceministro de Presupuesto, Jaime Coronado, señaló que existen tres aspectos clave para consolidar la aplicación del Decreto Supremo 5503. El primero es el fortalecimiento de la red de protección social, que incluye programas como los planes de empleo, la Renta Dignidad y los bonos sociales, los cuales deberán entrar plenamente en vigencia junto con el Presupuesto General del Estado 2026.

El segundo aspecto es la readecuación institucional en relación con el Salario Mínimo Nacional de 3.300 bolivianos, particularmente en aquellas entidades donde ya se realiza ese pago, para garantizar su sostenibilidad.

Finalmente, Coronado destacó la racionalización del gasto público, que contempla la reprogramación del presupuesto 2026 como una medida fundamental para consolidar el orden fiscal y garantizar estabilidad económica en el país.

Las autoridades reiteraron que el Gobierno continuará impulsando el diálogo y la información transparente, con el objetivo de consolidar la aplicación del Decreto 5503 y asegurar una economía más equilibrada y sostenible para todos los bolivianos.

