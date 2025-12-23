Salud confirma 49 casos de influenza AH3N2 y descarta presencia de la variante K en el país

La ministra de Salud, Marcela Tatiana Flores, informó que hasta la fecha se han confirmado 49 casos de influenza AH3N2 en el país, aunque aclaró que no se ha registrado ningún caso de la variante K, la cual ha generado preocupación en países vecinos por su alta transmisibilidad.

“Se han confirmado 49 casos; anteriormente teníamos 27. Estamos elevando el número de casos, pero no tenemos hasta ahora confirmado el subclado K. Además, ninguno de los casos es de gravedad”, señaló la ministra durante un acto de entrega de medicamentos realizado en el departamento de Cochabamba.

La autoridad remarcó que, si bien se evidencia un incremento en el número de contagios, ningún paciente presenta cuadros graves, lo que permite descartar una situación de emergencia sanitaria por el momento.

Flores recordó que la influenza AH3N2 circula en el país desde el año 2006 y que sus síntomas, efectos y nivel de letalidad no difieren de otras variantes de influenza, por lo que instó a la población a mantener la calma y seguir las recomendaciones sanitarias.

Asimismo, informó que se mantiene vigente la alerta epidemiológica nacional por AH3N2, declarada por el Gobierno el pasado 17 de diciembre, como una medida preventiva para evitar la propagación del virus. En ese marco, recomendó reforzar las medidas de bioseguridad, como evitar aglomeraciones, mantener una adecuada higiene personal y utilizar protección en caso de presentar síntomas respiratorios.

El Ministerio de Salud continúa con la vigilancia epidemiológica activa y exhorta a la población a acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma, a fin de recibir atención oportuna.

