Jornada Continua ¿A quiénes beneficia la jornada excepcional de trabajo los días 24 y 31 de diciembre?

El Ministerio de Trabajo informó que se aplicará de forma excepcional una jornada continua en vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, conozca quienes serán los beneficiados.

Jhovana Cahuasa

23/12/2025 10:04

Foto: Red Uno Archivo.
Bolivia

El Ministerio de Trabajo informó que se aplicará de forma excepcional una jornada continua en vísperas de las fiestas de fin de año. Esta disposición oficializa los horarios y descansos para el cierre de la gestión 2025, estableciendo quiénes podrán acceder a este beneficio.

¿Quiénes se benefician con la jornada continua?

La medida alcanza a los trabajadores de los siguientes sectores:

  • Sector Público: El beneficio de la jornada continua los días 24 y 31 de diciembre es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones estatales a nivel nacional.
  • Sector Privado: Los trabajadores de empresas privadas también son beneficiarios, sin embargo, la aplicación del horario debe ser adecuada por acuerdo entre partes (empleador y empleados), considerando sus modalidades y necesidades específicas de trabajo.

Regiones Turísticas: Según el Gobierno se busca que de manera directa, la disposición beneficie a los sectores de hotelería, gastronomía y transporte, ya que el descanso extendido busca fomentar el desplazamiento interno de personas y la demanda de servicios.

Detalle de los Feriados Nacionales

Además de la jornada continua para las vísperas, el comunicado ratifica el "doble feriado" nacional, donde el beneficio de descanso es total para todos los trabajadores del país:

  • Jueves 25 de diciembre: Suspensión total de actividades.
  • Viernes 26 de diciembre: Suspensión total de actividades.

El Gobierno recordó que esta determinación está amparada en el Artículo 48 de la Constitución Política del Estado, el cual garantiza el derecho al descanso de los trabajadores. El objetivo es permitir que la población cuente con el tiempo necesario para las celebraciones familiares y el esparcimiento al cierre de gestión.

 

