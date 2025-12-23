TEMAS DE HOY:
Conozca cómo estará el clima este martes 23 de diciembre en las ciudades capitales de Bolivia

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia será variado cielos despejados para algunas regiones y para otras lluvias este martes 23 de diciembre.

Jhovana Cahuasa

23/12/2025 7:00

Foto: Red Uno
Bolivia

Para este martes, las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán temperaturas variadas. Algunos departamentos presentarán cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas, sin embargo, otras registrarán cielos soleados según el Senamhi.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia será variado con tendencia a cielos despejados, lluvias y tormentas eléctricas en la mayoría de las ciudades capitales este martes 23 de diciembre.

En La Paz, la jornada comenzará con cielos parcialmente despejados con una temperatura de 8°C y alcanzará una máxima de 24°C. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 3°C, llegando a 18°C presentará cielos parcialmente despejados durante la mañana y tarde y por la noche cielos nublados.

Por su parte, Oruro amanece con un cielo despejado registrará mínima de 4°C y máxima de 19°C, y Potosí tendrá mínimas de 6°C y máximas de 17°C, tendrá cielos nubosos y habrá tormentas eléctricas durante la mañana, tarde y noche.

En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos parcialmente despejados por la mañana, además de una temperatura mínima de 14°C y máxima de 26°C. Sucre tendrá por la mañana cielos parcialmente nublados y lluvia con 13°C, alcanzando los 23°C se espera tormentas eléctricas por la tarde y por la noche habrá lluvias, mientras que en Tarija tendrá mínima de 16°C y máxima de 24°C, con lluvias por la mañana, tormentas eléctricas durante la tarde y lluvias por la noche.

En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 23°C y máximas de 33°C, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 23°C y 32°C con cielos nubosos durante todo el día lluvias por la mañana y tormentas eléctricas por la tarde. Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 22°C, y una máxima de 31°C y se esperan cielos nubosos durante todo el día y lluvias y tormentas eléctricas por la mañana, lluvias esporádicas por la tarde y noche.

En general, se pronostica día nuboso y parcialmente soleado en gran parte del país, por lo que se recomienda tomar previsiones.

