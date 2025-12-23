Conozca cómo estará el clima este martes 23 de diciembre en las ciudades capitales de Bolivia

Para este martes, las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán temperaturas variadas. Algunos departamentos presentarán cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas, sin embargo, otras registrarán cielos soleados según el Senamhi.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia será variado con tendencia a cielos despejados, lluvias y tormentas eléctricas en la mayoría de las ciudades capitales este martes 23 de diciembre.

En La Paz, la jornada comenzará con cielos parcialmente despejados con una temperatura de 8°C y alcanzará una máxima de 24°C. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 3°C, llegando a 18°C presentará cielos parcialmente despejados durante la mañana y tarde y por la noche cielos nublados.

Por su parte, Oruro amanece con un cielo despejado registrará mínima de 4°C y máxima de 19°C, y Potosí tendrá mínimas de 6°C y máximas de 17°C, tendrá cielos nubosos y habrá tormentas eléctricas durante la mañana, tarde y noche.

En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos parcialmente despejados por la mañana, además de una temperatura mínima de 14°C y máxima de 26°C. Sucre tendrá por la mañana cielos parcialmente nublados y lluvia con 13°C, alcanzando los 23°C se espera tormentas eléctricas por la tarde y por la noche habrá lluvias, mientras que en Tarija tendrá mínima de 16°C y máxima de 24°C, con lluvias por la mañana, tormentas eléctricas durante la tarde y lluvias por la noche.

En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 23°C y máximas de 33°C, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 23°C y 32°C con cielos nubosos durante todo el día lluvias por la mañana y tormentas eléctricas por la tarde. Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 22°C, y una máxima de 31°C y se esperan cielos nubosos durante todo el día y lluvias y tormentas eléctricas por la mañana, lluvias esporádicas por la tarde y noche.

En general, se pronostica día nuboso y parcialmente soleado en gran parte del país, por lo que se recomienda tomar previsiones.

