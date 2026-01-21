Conozca cómo estará el clima este miércoles 21 de enero en las ciudades capitales de Bolivia

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este miércoles 21 de enero un clima inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En La Paz, se prevé una jornada con cielos nublados en la mañana, lluvias por la mañana y tormentas eléctricas en la tarde, con temperaturas entre 8 °C y 20 °C. En El Alto, el clima será similar, con mínima de 6 °C y máxima de 13 °C, lluvias por la mañana y tormentas eléctricas por la tarde.

En el occidente, Oruro amanecerá con cielo nublado y tendrá lluvias con tormentas por la tarde (6 °C a 16 °C). En Potosí, se esperan lluvias durante todo el día lluvias y tormentas eléctricas por la tarde, con temperaturas entre 6 °C y 17 °C.

Cochabamba tendrá cielos nubosos con lluvias durante las mañanas y tormentas eléctricas durante la tarde. La temperatura oscilará entre 12 °C y 23 °C. En Sucre, se pronostican cielos nubosos durante todo el día, lluvias por la mañana y tormentas eléctricas durante la tarde con una mínima de 12 °C y una máxima de 21 °C.

Tarija presentará un día con lluvias por la mañana y por la tarde tormentas eléctricas. Las temperaturas irán de 15 °C a 24 °C.

En el norte, Cobija tendrá lluvias por la mañana y tormentas eléctricas durante la tarde, con temperaturas entre 23 °C y 33 °C. En Trinidad, amanecerá con cielos nublados y lluvias durante todo el día, lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y noche. La temperatura irá de 23 °C a 28 °C.

Por último, en Santa Cruz, se espera iniciar el día con cielos nublados, aunque el clima mejorará por la tarde. La mínima será de 23 °C y la máxima de 32 °C.

El Senamhi recomienda tomar previsiones ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintos puntos del país.

