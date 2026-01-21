TEMAS DE HOY:

Nacionales

Conozca cómo estará el clima este miércoles 21 de enero en las ciudades capitales de Bolivia

Según el Senamhi, el clima en las ciudades capitales de Bolivia será inestable; se registrarán lluvias y tormentas eléctricas en varias ciudades del país generando alerta.

Red Uno de Bolivia

21/01/2026 7:06

Foto: Red Uno
Bolivia

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este miércoles 21 de enero un clima inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En La Paz, se prevé una jornada con cielos nublados en la mañana, lluvias por la mañana y tormentas eléctricas en la tarde, con temperaturas entre 8 °C y 20 °C. En El Alto, el clima será similar, con mínima de 6 °C y máxima de 13 °C, lluvias por la mañana y tormentas eléctricas por la tarde.

En el occidente, Oruro amanecerá con cielo nublado y tendrá lluvias con tormentas por la tarde (6 °C a 16 °C). En Potosí, se esperan lluvias durante todo el día lluvias y tormentas eléctricas por la tarde, con temperaturas entre 6 °C y 17 °C.

 

 

Cochabamba tendrá cielos nubosos con lluvias durante las mañanas y tormentas eléctricas durante la tarde. La temperatura oscilará entre 12 °C y 23 °C. En Sucre, se pronostican cielos nubosos durante todo el día, lluvias por la mañana y tormentas eléctricas durante la tarde con una mínima de 12 °C y una máxima de 21 °C.

Tarija presentará un día con lluvias por la mañana y por la tarde tormentas eléctricas. Las temperaturas irán de 15 °C a 24 °C.

En el norte, Cobija tendrá lluvias por la mañana y tormentas eléctricas durante la tarde, con temperaturas entre 23 °C y 33 °C. En Trinidad, amanecerá con cielos nublados y lluvias durante todo el día, lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y noche. La temperatura irá de 23 °C a 28 °C.

Por último, en Santa Cruz, se espera iniciar el día con cielos nublados, aunque el clima mejorará por la tarde. La mínima será de 23 °C y la máxima de 32 °C.

El Senamhi recomienda tomar previsiones ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintos puntos del país.

 

