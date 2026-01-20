La Federación Boliviana de Fútbol anunció este lunes los precios de las entradas para el partido amistoso que disputará la selección boliviana ante México, este domingo, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

En conferencia de prensa, la Federación dio a conocer que se habilitarán todas las tribunas para recibir a los hinchas que asistan al compromiso. De la misma manera, informó que la venta será 100% en línea, para evitar aglomeraciones, argumentando que anteriormente ya lo han llevado a cabo los clubes Blooming y Oriente Petrolero.

Otros de los puntos importantes a tomar en cuenta es que la venta de entradas iniciará este miércoles desde las 20:00, y los menores de cinco años no pagarán boleto para el amistoso; eso sí, deberán estar acompañados por sus padres, dijo la Federación.

El ente del fútbol nacional alertó a los hinchas comprar los tickets para el amistoso únicamente a través de la página oficial, con el fin de evitar estafas y que resulten perjudicados.

