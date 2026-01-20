TEMAS DE HOY:
Wilma Alanoca concejal Cacique chiquitano Robo en El Alto

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

México pierde por lesión a Gilberto Mora, su máxima estrella, para enfrentar a Bolivia

Tras presentar problemas físicos en la concentración de la selección azteca, el futbolista quedó descartado para los amistosos ante Panamá y Bolivia. 

Martin Suarez Vargas

20/01/2026 18:26

Gilberto Mora, jugador de la selección mexicana de fútbol. Foto: Redes sociales.
México.

Escuchar esta nota

La selección mexicana de fútbol no tuvo un buen inicio de concentración de cara a los amistosos que se le avecinan, ya que perdió por lesión a una de sus principales figuras, Gilberto Mora, atacante de los Xolo de Tijuana, debido a molestias físicas, según informó la Federación de Fútbol de ese país.

El joven talento, que brilló en el Mundial Sub-20 de Chile, no llegará a Santa Cruz para enfrentar a Bolivia el próximo domingo, luego de que la evaluación realizada por el cuerpo médico de la selección mexicana confirmara que presenta una lesión.

En reemplazo de Mora, la Federación mexicana convocó a Alexis Gutiérrez, futbolista del Club América, de acuerdo con un comunicado oficial emitido por el ente rector del fútbol de ese país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD