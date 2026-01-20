La selección mexicana de fútbol no tuvo un buen inicio de concentración de cara a los amistosos que se le avecinan, ya que perdió por lesión a una de sus principales figuras, Gilberto Mora, atacante de los Xolo de Tijuana, debido a molestias físicas, según informó la Federación de Fútbol de ese país.

El joven talento, que brilló en el Mundial Sub-20 de Chile, no llegará a Santa Cruz para enfrentar a Bolivia el próximo domingo, luego de que la evaluación realizada por el cuerpo médico de la selección mexicana confirmara que presenta una lesión.

En reemplazo de Mora, la Federación mexicana convocó a Alexis Gutiérrez, futbolista del Club América, de acuerdo con un comunicado oficial emitido por el ente rector del fútbol de ese país.

