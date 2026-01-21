Hoy arranca la venta de entradas para el partidazo Bolivia-México: todo lo que debes saber

Este miércoles comienza la venta de entradas para el partido amistoso entre Bolivia y México, que se disputará este domingo desde las 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. La Federación Boliviana de Fútbol brindó detalles sobre la modalidad de compra.

En una conferencia de prensa realizada el martes al mediodía, José Claure, encargado de Marketing de la Federación, informó que la venta de entradas para el mencionado amistoso iniciará hoy miércoles a partir de las 20:00 y será de manera online a través de la página web Tickets.com.bo.

Asimismo, explicó que se pondrán a la venta 25.500 entradas, cifra que no contempla la totalidad del aforo del Tahuichi, que es de 31.400 espectadores. Además, habrá entradas destinadas a personas con capacidades diferentes y adultos mayores, mientras que los niños menores de cinco años podrán ingresar de manera gratuita, siempre que estén acompañados por uno de sus padres.

