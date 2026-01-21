Guía rápida para el cobro del Bono PEPE: fechas y modalidades de pago

Con la confirmación del inicio de pagos para este lunes 26 de enero, miles de ciudadanos se preparan para recibir el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).

El Ministerio de Economía y el Banco Central ya han coordinado la logística con el sistema financiero para asegurar que el desembolso de los Bs 150 se realice de manera ordenada en todo el territorio nacional.

¿Cómo y dónde cobrar?

La principal modalidad de cobro será a través de las ventanillas de la banca autorizada. Para evitar aglomeraciones, las autoridades han diseñado un sistema que prioriza la seguridad del beneficiario.

El único requisito físico indispensable será la presentación de la Cédula de Identidad original y vigente.

Aunque el pago general inicia el 26 de enero, la atención en las entidades financieras podría estar sujeta a un cronograma específico que será detallado en las próximas horas.

¿Quiénes podrán realizar el cobro?

Madres que reciben el bono Juana Azurduy, con niñas o niños menores de dos años.

Padres, madres o tutores de estudiantes que figuren como titulares dentro del registro del bono Juancito Pinto.

Personas con discapacidad visual que están registradas en el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) y reciben el bono anual de indigencia (bono de ceguera).

Personas con discapacidad grave o muy grave, registradas en el Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad.

Adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y no son jubilados.

El carácter de este bono es estrictamente por grupo familiar, lo que significa que el sistema cruzará datos para que la ayuda llegue de forma equitativa a los hogares bolivianos más necesitados.

