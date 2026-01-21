¿Bajó el dólar? Atención: así se cotiza el tipo de cambio paralelo este miércoles 21 de enero

El dólar paralelo en Bolivia registró una nueva variación este miércoles 21 de enero de 2026. De acuerdo con el sitio especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza a Bs 9.55 para la venta y Bs 9.59 para la compra en el mercado informal.

En comparación con la jornada del martes, ambas cifras reflejan un descenso. El día anterior, el tipo de cambio paralelo alcanzó Bs 9.60 en la venta y Bs 9.64 en la compra, lo que indica un ajuste a la baja de 5 centavos en ambos casos.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reportó una cotización estable de Bs 9.56 tanto para la compra como para la venta este miércoles.

Este comportamiento se da en un contexto de seguimiento constante por parte de la ciudadanía a la evolución del dólar en el mercado informal, que ha mostrado variaciones diarias en los últimos meses, en contraste con el tipo de cambio oficial, que se mantiene fijo.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

Mira la programación en Red Uno Play