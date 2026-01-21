TEMAS DE HOY:
familia afectada Joven arrastrado por el río Wilma Alanoca concejal

26ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

¿Bajó el dólar? Atención: así se cotiza el tipo de cambio paralelo este miércoles 21 de enero

El tipo de cambio informal mostró una variación este miércoles 21 de enero, según portales digitales que siguen el mercado paralelo.

Red Uno de Bolivia

21/01/2026 6:38

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

Escuchar esta nota

El dólar paralelo en Bolivia registró una nueva variación este miércoles 21 de enero de 2026. De acuerdo con el sitio especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza a Bs 9.55 para la venta y Bs 9.59 para la compra en el mercado informal.

En comparación con la jornada del martes, ambas cifras reflejan un descenso. El día anterior, el tipo de cambio paralelo alcanzó Bs 9.60 en la venta y Bs 9.64 en la compra, lo que indica un ajuste a la baja de 5 centavos en ambos casos.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reportó una cotización estable de Bs 9.56 tanto para la compra como para la venta este miércoles.

Este comportamiento se da en un contexto de seguimiento constante por parte de la ciudadanía a la evolución del dólar en el mercado informal, que ha mostrado variaciones diarias en los últimos meses, en contraste con el tipo de cambio oficial, que se mantiene fijo.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD