Educación

¡Atención, ya es oficial! Así puedes acceder a una de las 7.000 Becas Sociales del Estado

El programa busca formar talento joven, facilitar la inserción laboral y fortalecer el desarrollo del país.

Silvia Sanchez

21/01/2026 7:41

Foto: Ministerio de Educación
Bolivia

Este pasado martes 20 de enero inició el proceso de evaluación de aspirantes a las 7.000 Becas Sociales del Ministerio de Educación, que tiene el objetivo de impulsar el talento de las nuevas generaciones y mejorar las oportunidades de formación, empleo y emprendimiento,

Se trata de una política pública integral que beneficiará a miles de jóvenes bolivianos destacados del sistema educativo fiscal y fiscal de convenio, brindándoles acceso a formación técnica, tecnológica y universitaria en instituciones privadas del país.

¿Quiénes pueden postular?

Los potenciales beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener entre 18 y 25 años

  • Haber estudiado en unidades educativas fiscales o fiscales de convenio

  • Contar con rendimiento académico destacado

De los más de 23.000 postulantes registrados, se seleccionará a quienes obtengan las mejores calificaciones en la Prueba Académica, que definirá el acceso a las 7.000 plazas disponibles.

¿Qué cubren las becas?

  • Carreras técnicas y tecnológicas en institutos privados

  • Licenciaturas en universidades privadas

La oferta académica abarca diversas áreas como:

  • Empresariales y sociales

  • Informática y electrónica

  • Ciencias de la salud

  • Arquitectura, urbanismo y diseño

  • Gastronomía, turismo y tecnología, entre otras

La evaluación es:

  • Obligatoria y gratuita

  • Digital y presencial, en recintos habilitados

  • Única e irrepetible, para garantizar transparencia

  • Con una duración de 120 minutos (más tiempo para personas con discapacidad)

Consta de 100 preguntas, distribuidas de la siguiente manera:

  • Comprensión lectora: 30 puntos

  • Razonamiento lógico: 30 puntos

  • Conocimientos generales: 20 puntos

  • Habilidades socioemocionales: 20 puntos

Para garantizar igualdad de condiciones, el Ministerio de Educación publicó un repositorio oficial con 1.000 preguntas y sus respectivos sustentos para la preparación previa.

Resultados y próximo paso

Los resultados oficiales se publicarán a finales de enero de 2026 en el sitio web del Ministerio de Educación. Posteriormente, los beneficiarios podrán inscribirse en la institución de educación superior de su preferencia e iniciar sus clases.

