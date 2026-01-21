¡Atención, ya es oficial! Así puedes acceder a una de las 7.000 Becas Sociales del Estado

Este pasado martes 20 de enero inició el proceso de evaluación de aspirantes a las 7.000 Becas Sociales del Ministerio de Educación, que tiene el objetivo de impulsar el talento de las nuevas generaciones y mejorar las oportunidades de formación, empleo y emprendimiento,

Se trata de una política pública integral que beneficiará a miles de jóvenes bolivianos destacados del sistema educativo fiscal y fiscal de convenio, brindándoles acceso a formación técnica, tecnológica y universitaria en instituciones privadas del país.

¿Quiénes pueden postular?

Los potenciales beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 25 años

Haber estudiado en unidades educativas fiscales o fiscales de convenio

Contar con rendimiento académico destacado

De los más de 23.000 postulantes registrados, se seleccionará a quienes obtengan las mejores calificaciones en la Prueba Académica, que definirá el acceso a las 7.000 plazas disponibles.

¿Qué cubren las becas?

Carreras técnicas y tecnológicas en institutos privados

Licenciaturas en universidades privadas

La oferta académica abarca diversas áreas como:

Empresariales y sociales

Informática y electrónica

Ciencias de la salud

Arquitectura, urbanismo y diseño

Gastronomía, turismo y tecnología, entre otras

La evaluación es:

Obligatoria y gratuita

Digital y presencial , en recintos habilitados

Única e irrepetible , para garantizar transparencia

Con una duración de 120 minutos (más tiempo para personas con discapacidad)

Consta de 100 preguntas, distribuidas de la siguiente manera:

Comprensión lectora: 30 puntos

Razonamiento lógico: 30 puntos

Conocimientos generales: 20 puntos

Habilidades socioemocionales: 20 puntos

Para garantizar igualdad de condiciones, el Ministerio de Educación publicó un repositorio oficial con 1.000 preguntas y sus respectivos sustentos para la preparación previa.

Resultados y próximo paso

Los resultados oficiales se publicarán a finales de enero de 2026 en el sitio web del Ministerio de Educación. Posteriormente, los beneficiarios podrán inscribirse en la institución de educación superior de su preferencia e iniciar sus clases.

Mira la programación en Red Uno Play