¡Atención, ya es oficial! Así puedes acceder a una de las 7.000 Becas Sociales del Estado

El programa busca formar talento joven, facilitar la inserción laboral y fortalecer el desarrollo del país.
21/01/2026 7:41
Este pasado martes 20 de enero inició el proceso de evaluación de aspirantes a las 7.000 Becas Sociales del Ministerio de Educación, que tiene el objetivo de impulsar el talento de las nuevas generaciones y mejorar las oportunidades de formación, empleo y emprendimiento,
Se trata de una política pública integral que beneficiará a miles de jóvenes bolivianos destacados del sistema educativo fiscal y fiscal de convenio, brindándoles acceso a formación técnica, tecnológica y universitaria en instituciones privadas del país.
¿Quiénes pueden postular?
Los potenciales beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:
Tener entre 18 y 25 años
Haber estudiado en unidades educativas fiscales o fiscales de convenio
Contar con rendimiento académico destacado
De los más de 23.000 postulantes registrados, se seleccionará a quienes obtengan las mejores calificaciones en la Prueba Académica, que definirá el acceso a las 7.000 plazas disponibles.
¿Qué cubren las becas?
Carreras técnicas y tecnológicas en institutos privados
Licenciaturas en universidades privadas
La oferta académica abarca diversas áreas como:
Empresariales y sociales
Informática y electrónica
Ciencias de la salud
Arquitectura, urbanismo y diseño
Gastronomía, turismo y tecnología, entre otras
La evaluación es:
Obligatoria y gratuita
Digital y presencial, en recintos habilitados
Única e irrepetible, para garantizar transparencia
Con una duración de 120 minutos (más tiempo para personas con discapacidad)
Consta de 100 preguntas, distribuidas de la siguiente manera:
Comprensión lectora: 30 puntos
Razonamiento lógico: 30 puntos
Conocimientos generales: 20 puntos
Habilidades socioemocionales: 20 puntos
Para garantizar igualdad de condiciones, el Ministerio de Educación publicó un repositorio oficial con 1.000 preguntas y sus respectivos sustentos para la preparación previa.
Resultados y próximo paso
Los resultados oficiales se publicarán a finales de enero de 2026 en el sitio web del Ministerio de Educación. Posteriormente, los beneficiarios podrán inscribirse en la institución de educación superior de su preferencia e iniciar sus clases.
