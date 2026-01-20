Ante cobros irregulares: Educación reitera que las pensiones están congeladas y advierte sanciones

El Ministerio de Educación de Bolivia emitió este martes un comunicado oficial ante las crecientes denuncias sobre cobros indebidos durante el periodo de inscripciones escolares 2026. La cartera de Estado advirtió que no permitirá la vulneración de la normativa vigente y que las Direcciones Distritales ya tienen instrucciones de procesar de inmediato cualquier irregularidad reportada por los padres de familia.

Según el reporte oficial, se han detectado casos en colegios particulares donde se intenta burlar el congelamiento de pensiones mediante incrementos arbitrarios en las mensualidades o la exigencia de pagos adelantados. Estas acciones contravienen directamente el artículo 76 de la Resolución Ministerial 0001/2026.

Por otro lado, la situación también afecta al sistema fiscal y de convenio. El Ministerio recibió quejas sobre juntas escolares que realizan cobros no autorizados, violando el artículo 70 de la norma mencionada. Las autoridades recordaron que las Direcciones Distritales son las instancias legales para establecer sanciones económicas y administrativas a los infractores.

Ante la posibilidad de que las oficinas distritales no den curso a los reclamos, el Gobierno central ha dispuesto mecanismos de control directo.

"En caso de que las Direcciones Distritales no atendieran ni dieran respuesta al caso presentado, el denunciante puede contactarse con el Ministerio de Educación mediante los números de WhatsApp 71550970 y 71530671", señala un fragmento del comunicado.

El Ministerio instó a la población a no ceder ante presiones económicas irregulares y a formalizar sus denuncias para garantizar el derecho a la educación sin condicionamientos financieros.

