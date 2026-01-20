Tres heridos tras grave accidente en la carretera a Laja, La Paz

Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en la carretera a Laja, en el departamento de La Paz. Según las investigaciones preliminares, el siniestro se produjo cuando un minibús de servicio público invadió el carril contrario, provocando una colisión de alta gravedad.

De acuerdo con el informe policial, una mujer que intentaba cruzar la vía fue embestida violentamente por una vagoneta de color plomo, cuyo conductor realizaba una maniobra de emergencia para intentar esquivar al minibús rojo que venía de frente y que presumiblemente invadió el carril.

“Se suscitó un hecho de tránsito, una colisión frontal entre dos vehículos en movimiento: un minibús de transporte público de color rojo y una vagoneta ploma de uso particular”, informó el jefe policial a cargo del caso.

El accidente dejó un saldo de tres personas heridas. Los afectados son los conductores de ambos vehículos y la peatona que fue alcanzada por el impacto. La situación más delicada es la del chofer del minibús rojo, quien quedó atrapado (atrapado) entre los fierros de su motorizado.

“El conductor del minibús es quien presenta mayor gravedad en relación a los otros dos heridos, debido a la fuerza del impacto frontal”, manifestó la autoridad policial.

La Policía Caminera presume que la causa principal fue la invasión de carril por parte del vehículo de transporte público. Sin embargo, las autoridades ya cuentan con grabaciones de cámaras de seguridad que captaron el momento exacto del siniestro. Estas imágenes serán fundamentales para determinar las responsabilidades legales de los conductores involucrados.

Mira la programación en Red Uno Play