Defensa Civil reporta 16 municipios en desastre por lluvias y anuncia entrega de ayuda humanitaria

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, informó que actualmente 16 municipios del país se encuentran declarados en situación de desastre debido a las lluvias e inundaciones, motivo por el cual el Gobierno viene realizando la entrega de asistencia humanitaria a las familias damnificadas.

Troche señaló que se mantiene una coordinación permanente con autoridades municipales y departamentales para atender las emergencias, además de ejecutar trabajos de rehabilitación y brindar apoyo a las personas afectadas.

La autoridad se refirió a la reciente emergencia registrada en el municipio de Palos Blancos, donde al menos 1.500 familias resultaron damnificadas. Indicó que estas ya comenzaron a recibir ayuda humanitaria consistente en quintales de azúcar, harina y otros alimentos no perecederos.

Asimismo, anunció que esta semana se trasladará al departamento del Beni para la entrega de 100 toneladas de ayuda humanitaria. Posteriormente, la atención se ampliará a los departamentos de Potosí y Oruro, donde el Gobierno prevé distribuir 500 toneladas de asistencia entre las familias afectadas.

“Esta semana estoy yendo a Beni para reunirme con sus autoridades y coordinar un trabajo preventivo, porque tememos que lo ocurrido en Santa Cruz se replique en ese departamento. Las riadas avanzan de esta manera y eso nos da tiempo para planificar acciones preventivas y socorrer a la población”, explicó Troche.

Por otra parte, el viceministro anunció que este martes sostendrá una reunión con el alcalde de La Paz, Iván Arias, con el objetivo de evaluar los posibles riesgos ante las lluvias y definir acciones de respuesta ante eventuales emergencias.

