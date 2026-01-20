Bolivia y Estados Unidos buscan reponer embajadores tras restablecer relaciones diplomáticas

El Gobierno de Bolivia apuesta a que este año se repongan los embajadores con Estados Unidos, tras el acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas luego de más de 15 años, afirmó el canciller Fernando Aramayo, en declaraciones a la agencia EFE desde Davos, Suiza.

"El tema de reponer embajadores es algo de lo que hemos hablado. Así como en Bolivia necesitamos un proceso legislativo, también se necesita en Estados Unidos. Apostamos a que se pueda dar este año", dijo el canciller, presente en la población alpina para participar por primera vez en el Foro Económico Mundial (WEF).

La autoridad recordó que los dos países han restablecido las relaciones después de más de quince años y ha destacado, en ese sentido, la visita al país andino que hizo el vicecanciller de Estados Unidos, Christopher Landau.

"En corto tiempo se logró materializar un conjunto de colaboraciones. Naturalmente, hemos definido ya una agenda de corto plazo para poder trabajar algunos aspectos que tienen que ver con agricultura, minería, tecnología, seguridad. En ese marco ya venimos trabajando entre los equipos norteamericano y boliviano", explicó.

El canciller destacó que su país está "relanzando su política exterior", que tendrá "un componente de seguridad fundamental", y abogó porque esta "nunca más esté tutelada por intereses externos".

En opinión del canciller boliviano, los países sudamericanos deberían aspirar a colaborar en materia de seguridad regional, mediante alguna fórmula o mecanismo "en el que no solamente Chile y Bolivia, sino también Perú, Argentina, Brasil, tomen un rol protagónico y fundamental".

"El tema del crimen organizado, de los narcoestados, son temas que ya no pueden ser superados por los Estados de forma individual", recalcó.

Destacó también la mejora de las relaciones con Chile y el deseo del presidente boliviano, Rodrigo Paz, de estar en la investidura de José Antonio Kast, aunque subrayó la posición histórica de su país, "que no va a renunciar a su reivindicación marítima".

