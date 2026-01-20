Bolivia y Estados Unidos buscan reponer embajadores tras restablecer relaciones diplomáticas

El canciller Fernando Aramayo confirmó en Davos que ambos países trabajan en los procesos legislativos para normalizar plenamente sus vínculos.
20/01/2026 9:43
Escuchar esta nota
El Gobierno de Bolivia apuesta a que este año se repongan los embajadores con Estados Unidos, tras el acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas luego de más de 15 años, afirmó el canciller Fernando Aramayo, en declaraciones a la agencia EFE desde Davos, Suiza.
La autoridad recordó que los dos países han restablecido las relaciones después de más de quince años y ha destacado, en ese sentido, la visita al país andino que hizo el vicecanciller de Estados Unidos, Christopher Landau.
El canciller destacó que su país está "relanzando su política exterior", que tendrá "un componente de seguridad fundamental", y abogó porque esta "nunca más esté tutelada por intereses externos".
En opinión del canciller boliviano, los países sudamericanos deberían aspirar a colaborar en materia de seguridad regional, mediante alguna fórmula o mecanismo "en el que no solamente Chile y Bolivia, sino también Perú, Argentina, Brasil, tomen un rol protagónico y fundamental".
Destacó también la mejora de las relaciones con Chile y el deseo del presidente boliviano, Rodrigo Paz, de estar en la investidura de José Antonio Kast, aunque subrayó la posición histórica de su país, "que no va a renunciar a su reivindicación marítima".
