Bolivia presenta en Davos su agenda para la transición energética y desarrollo sostenible

En el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial 2026, que se desarrolla en Davos, Suiza, Bolivia está siendo representada por el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, y el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza. La delegación nacional presentó una propuesta que busca posicionar al país como un actor responsable en la transición energética global, basada en la corresponsabilidad entre Estados, sector privado y comunidad internacional.

Según el canciller Fernando Aramayo Carrasco, la propuesta boliviana se sustenta en reglas claras, estándares ambientales y sociales verificables, y sistemas de evaluación de impacto medible y transparente, alineados con las mejores prácticas internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Bolivia planteará tres compromisos estratégicos durante el foro y estos son los siguientes:

Reactivación de cadenas de valor estratégicas, con énfasis en la transición energética, la transferencia tecnológica efectiva, el desarrollo industrial local y la generación de valor agregado, superando los esquemas extractivos tradicionales.

Creación de mecanismos financieros innovadores, que reconozcan y remuneren los servicios ecosistémicos, la estabilidad social y la provisión de energía limpia, segura y sostenible, incorporando criterios de justicia climática y responsabilidad compartida.

Consolidación de alianzas público-privadas para formación técnica y científica, orientadas a conectar educación, innovación y empleo de alta productividad en sectores como energías renovables, almacenamiento energético, redes inteligentes y eficiencia energética, fortaleciendo capacidades nacionales y regionales.

“Con esta agenda, Bolivia busca integrarse activamente a las soluciones globales, aportando estabilidad, recursos estratégicos, capital humano y visión de largo plazo, posicionándose como un socio confiable en la construcción de un modelo de desarrollo más equilibrado, inclusivo y sostenible”, señaló la Cancillería.

El Foro Económico Mundial 2026 se centra este año en cinco ejes estratégicos: la reconfiguración del crecimiento global, la seguridad energética y climática, la gobernanza de la innovación y la inteligencia artificial, la resiliencia de las cadenas de suministro y la necesidad de nuevos pactos sociales que aseguren estabilidad, empleo y cohesión social, en un contexto marcado por la desaceleración económica y la fragmentación geopolítica.

