Nacional

El presidente adelanta que ministros retornan de Davos con buenas noticias para Bolivia

El mandatario afirmó que la comunidad internacional observa al país con perspectivas de futuro y prosperidad, y destacó las gestiones realizadas ante organismos multilaterales.

Miguel Ángel Roca Villamontes

22/01/2026 13:58

El presidente Rodrigo Paz anunció este jueves que los ministros de Economía, José Gabriel Espinoza, y de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, retornan al país tras su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, con lo que calificó como buenas noticias para Bolivia.

El mandatario afirmó que la comunidad internacional observa al país con perspectivas de futuro y prosperidad, y destacó las gestiones realizadas ante organismos multilaterales.

Según explicó Paz, las gestiones permitieron concretar un crédito de $us 3.100 millones con la CAF y una cooperación de $us 4.500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“El canciller y el ministro de Economía están en Davos y ya están de retorno, y vienen con buenas noticias. El primer paquete es de cerca de $us 7.600 millones en solo dos meses de gestión”, afirmó.

 

Respecto al BID, el presidente subrayó que este organismo invierte en zonas estratégicas con proyección de desarrollo y crecimiento, y no destina recursos a proyectos sin viabilidad.

En ese marco, Paz se dirigió a los gobernadores del país, anticipando que nuevos paquetes financieros podrían concretarse en el corto plazo.

“Va a llegar el doble, porque las gestiones que hacemos representando a los bolivianos se están hablando a nivel mundial”, sostuvo.

El mandatario reiteró que la política exterior del Gobierno apunta a posicionar a “Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia”, con miras a impulsar el desarrollo económico.

