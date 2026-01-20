Espinoza plantea en Davos atraer inversión privada con impacto social

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, afirmó este martes desde el Foro Económico Mundial de Davos que la inversión privada debe traducirse en movilidad social y resultados concretos para la población, como parte de una estrategia para reposicionar a Bolivia en el escenario internacional.

A través de una publicación en la red social X, la autoridad señaló que el país arrastra una imagen internacional equivocada, lo que, según indico, le costó oportunidades durante varios años.

“Revertirla no depende de discursos, sino de reglas claras, coherencia económica y resultados visibles”, sostuvo Espinoza.

El ministro remarcó que Bolivia atraviesa un “momento extraordinario”, en el que nuevos liderazgos apuestan por reconectarse con el mundo, atraer inversión privada y promover el crecimiento económico, bajo el principio de crecer sin dejar a nadie atrás.

Espinoza participa del segundo día del Foro Económico Mundial de Davos, junto al canciller Fernando Aramayo. Ambas autoridades destacaron más temprano, a través de sus cuentas en la red social X, la importancia de la presencia boliviana en este encuentro internacional.

Bolivia forma parte del Foro Económico Mundial, que se desarrolla en Davos, Suiza, hasta el 23 de enero, con una agenda orientada a posicionar al país como un actor dispuesto a integrarse a las soluciones globales en áreas como transición energética, innovación tecnológica y financiamiento climático sostenible.

