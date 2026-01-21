Gobierno destaca interés internacional en invertir en Bolivia durante foro en Davos

Desde Davos (Suiza), el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que junto al canciller Fernando Aramayo participaron en el foro “Transforming Latin America’s Investment Frontier”, donde coincidieron con líderes regionales, organismos multilaterales y el sector privado en la necesidad de que América Latina fortalezca marcos normativos que protejan la inversión.

Espinoza sostuvo que Bolivia enfrenta el desafío de “cambiar el chip”, en un contexto en el que, según afirmó, existe una expectativa positiva de la comunidad internacional y un creciente interés por invertir en el país.

“Hemos presentado lo que significa una recuperación de la democracia, pero sobre todo las nuevas oportunidades que se abren con nuestra política económica. Bolivia es un país que puede atraer mucha inversión, pero hay que cambiar el chip; tenemos mucho apoyo y debemos aprovechar las oportunidades que se nos están ofreciendo”, explicó.

En la misma línea, el canciller Fernando Aramayo señaló que uno de los ejes centrales de los foros en los que participaron fue la relación entre democracia y desarrollo, una ecuación que ha generado un amplio debate y reconocimiento hacia Bolivia.

“Hay un reconocimiento al gran paso que ha dado Bolivia en la recuperación de una trayectoria que la vuelve a poner en el mapa de las inversiones. Ha sido interesante la receptividad a las medidas de estabilización económica y el interés por invertir en el país”, afirmó Aramayo.

El canciller agregó que existe interés de inversores, gobernantes y académicos en visitar Bolivia en el corto plazo para conocer de primera mano las nuevas oportunidades económicas que, según el Gobierno, se están generando.

