Bolivia concreta apoyos de Israel tras gestiones diplomáticas y encuentro en Davos

Las gestiones diplomáticas del Foro Económico Mundial de Davos comienzan a traducirse en apoyos concretos para Bolivia, tras el encuentro bilateral sostenido entre el canciller del Estado Plurinacional, Fernando Aramayo, y el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La cooperación acordada prioriza áreas estratégicas como seguridad alimentaria, agricultura, educación, salud, desarrollo comunitario, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, desarrollo rural y urbano, investigación científica y ayuda humanitaria, entre otros ámbitos de interés común.

Como primer resultado tangible de este acercamiento, Bolivia recibirá la donación de 15 equipos de purificación de agua, con capacidad para transformar agua proveniente de ríos, estanques y otras fuentes naturales en agua potable apta para el consumo humano. A ello se suma un equipo purificador de mayor capacidad, destinado a atender necesidades comunitarias de mayor escala. Asimismo, se anunció que en las próximas semanas arribará al país tecnología orientada a la conversión de desechos vegetales y humanos en energía.

La recepción oficial de estos equipos se realizará este miércoles en la ciudad de La Paz, en un acto público que permitirá presentar a la población el alcance de esta cooperación, resultado de una diplomacia activa y del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Bolivia e Israel.

Posteriormente, el presidente del Estado realizará la entrega de los equipos a comunidades previamente identificadas, que se beneficiarán con esta primera donación, marcando el inicio de una nueva etapa de cooperación orientada al desarrollo y al bienestar de la población.

