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Sector salud otorga un último plazo antes de suspender servicios por 48 horas

Los trabajadores exigen a la Alcaldía y la Gobernación el pago inmediato de los salarios de febrero.

Ximena Rodriguez

16/03/2026 18:58

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El sector salud determinó hoy en un ampliado llevar adelante un paro de 48 horas que iniciará este miércoles si sus demandas no son atendidas. La medida surge como respuesta al retraso en el pago de los salarios de febrero por parte de la Gobernación y la Alcaldía.

La representante de los trabajadores, Esther Ortuste, afirmó: “La dirigencia hoy ha determinado de buena fe esperar un día más, teníamos que iniciar un paro mañana, sin embargo, se ha determinado iniciarlo el miércoles y jueves”. La vocera enfatizó que existen más de 7,000 profesionales y técnicos que dependen de estos ingresos para su sustento diario.

El sector ha otorgado un plazo definitivo a las autoridades locales hasta el mediodía de mañana para regularizar los pagos pendientes. De no recibir una solución inmediata, los servicios de salud se verán interrumpidos en todo el departamento durante dos jornadas consecutivas que iniciarían el miércoles.

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