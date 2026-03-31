Crisis en la Caja Nacional de Salud: Trabajadores de Cochabamba cumplen paro de 24 horas este martes

Los servicios de consulta externa de la Caja Nacional de Salud (CNS) en Cochabamba se verán interrumpidos este martes 31 de marzo. El Sindicato Médico y Ramas Afines (SIMRA) determinó un paro de 24 horas en protesta por lo que califican como una gestión administrativa deficiente que está poniendo en riesgo la atención de los asegurados.

Durante la jornada de protesta, los centros de salud y hospitales dependientes de la CNS solo atenderán casos de emergencia, suspendiendo las citas programadas y cirugías no urgentes.

Los motivos de la medida: "Gestión cuestionada"

El dirigente del sindicato de la CNS, Elios Rojas, informó que la determinación fue tomada tras una asamblea general realizada este mes. El punto central del conflicto es la designación de la actual administradora regional, a quien acusan de no cumplir con la normativa vigente.

"Desconocemos los méritos y mediante qué convocatoria ha sido designada. Tenemos muchas dificultades a nivel regional que coinciden con su gestión", señaló Rojas, exigiendo el retiro inmediato de la autoridad.

Carencia de insumos y presupuesto "estancado"

Más allá de la pugna administrativa, el sector médico denunció una crisis operativa que afecta directamente al paciente. Según el detalle brindado por el sindicato, la institución atraviesa las siguientes carencias:

Falta de fármacos: Escasez de medicamentos esenciales como tramadol, pregabalina y albúminas.

Crisis en laboratorios: Falta de reactivos e insumos básicos para realizar análisis clínicos.

Déficit de personal: Existen más de 100 ítems acéfalos a nivel regional (60 de ellos de base) que no han sido convocados pese a las gestiones pasadas.

Lo más preocupante, según Rojas, es el aspecto económico: se estima que en estos primeros tres meses del año no se han ejecutado aproximadamente 4,5 millones de bolivianos del presupuesto destinado a salarios y contrataciones, lo que repercute en la sobrecarga del personal actual.

Los profesionales en salud lamentaron tener que llegar a esta medida de presión, pero aseguraron que es la única vía para visibilizar la falta de materiales básicos, que llega incluso a la carencia de material de escritorio.

Se recomienda a la población asegurada tomar sus previsiones y acudir a los centros médicos únicamente en caso de extrema necesidad, ya que los servicios administrativos y de consulta externa permanecerán cerrados hasta el miércoles.

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