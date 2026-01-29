TEMAS DE HOY:
Paro de salud continua: Alcaldía insta a retomar el trabajo, y el sector salud asegura que no ha recibido pagos

La Alcaldía insta a retomar el trabajo, pero los médicos aseguran que sus cuentas siguen en cero

Ximena Rodriguez

28/01/2026 21:08

Foto: Red Uno.

La tensión entre el sector salud y la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra se intensifica ante versiones encontradas sobre la cancelación de salarios adeudados. El secretario municipal de Salud, Michel Méndez, afirmó: “Los sueldos del personal de salud han sido abonados; tenemos todas las planillas de septiembre a diciembre del 2025 saldadas al 100%”.

 

Pese al anuncio oficial, los trabajadores de base aseguran que el dinero aún no impactó en sus cuentas bancarias personales. “Los colegas están verificando, pero no ha llegado ni un solo centavo”, advirtió un representante de los huelguistas, quien cuestionó la veracidad de la información municipal.

 

 

La secretaria general de FESIRMES, Rocío Rivero, lamentó que la falta de pagos efectivos esté agravando la situación crítica de muchos profesionales movilizados. Según la dirigente, existen colegas con enfermedades crónicas que no han podido recibir atención médica debido a la inestabilidad del sistema y la falta de recursos.

 

El sector salud mantendrá la vigilancia de sus cuentas durante el resto de la jornada para decidir si suspenden o radicalizan las medidas de presión. “Mañana nos reunimos”, sentenció Rivero, dejando claro que el conflicto solo cesará cuando el dinero sea finalmente verificado por los trabajadores.

