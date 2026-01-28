TEMAS DE HOY:
Pasaje diferenciado en Santa Cruz: La propuesta que divide a transportistas y autoridades

El presidente del Concejo Municipal advierte que no aceptará estudios incompletos mientras los "anilleros" generen altas rentas.

Ximena Rodriguez

27/01/2026 22:42

Foto: Red Uno.
Escuchar esta nota

La incertidumbre sobre el costo del transporte público en Santa Cruz de la Sierra continúa tras la suspensión indefinida de la Comisión Mixta encargada de evaluar la tarifa del transporte público. El presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, confirmó que el precio se mantiene congelado en Bs. 3 debido a que el Ejecutivo no envió los estudios de costos solicitados.

"Informarle al pueblo cruceño de que la tarifa del transporte público se mantiene en Bs. 3", sentenció Medrano, visiblemente molesto por la falta de transparencia en los datos recibidos. La autoridad criticó un informe complementario que sugería elevar el pasaje, calificándolo de insuficiente frente a la realidad económica de los diferentes sectores sociales.

 

De acuerdo a Medrano, el enfoque ahora apunta a una tarifa diferenciada que reconozca que "los anilleros ganan Bs. 1.500 por día", mientras que quienes cubren los barrios apenas alcanzan los Bs 500.

 

 

