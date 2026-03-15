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Manfred Reyes Villa confirma que no asistirá al debate por la Alcaldía de Cochabamba

El candidato de Súmate señaló que el evento convocado para esta noche no será un debate de propuestas, sino un espacio para ataques a su gestión municipal. 

Juan Marcelo Gonzáles

15/03/2026 10:48

Foto: Manfred Reyes, candidato
Cochabamba

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El candidato de Súmate señaló que el evento convocado para esta noche no será un debate de propuestas, sino un espacio para ataques a su gestión municipal.

A una semana de las elecciones subnacionales, la campaña electoral en el país continúa intensificándose y uno de los temas que genera debate es la participación de los candidatos en los encuentros organizados por las autoridades electorales.

El candidato de Súmate y actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ratificó que no asistirá al debate convocado por el Tribunal Departamental Electoral (TED) para este domingo por la noche.

Según explicó, la decisión responde a que el evento no se desarrollará como un debate de propuestas, sino como un espacio donde se buscará cuestionar e insultar su gestión municipal.

Reyes Villa sostuvo que no participará en una actividad que, según dijo, podría convertirse en un escenario de confrontación política en lugar de un intercambio de ideas sobre el futuro del municipio.

En ese contexto, el postulante pidió a los candidatos que sí participarán en el evento explicar a la población cuáles son los programas y proyectos que proponen para Cochabamba, de manera que los ciudadanos puedan conocer las diferentes propuestas rumbo a la jornada electoral.

Los debates electorales han sido impulsados por las autoridades del Órgano Electoral con el objetivo de que la ciudadanía pueda escuchar directamente a los candidatos y comparar sus propuestas antes de acudir a las urnas. Hoy domingo se realizará los debates para las alcaldías de las nueve ciudades capitales a partir de las 21.00 horas.

 

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