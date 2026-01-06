Concejo advierte con quitar concesiones a micreros que suban el pasaje o no brinden servicio

El presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz, Juan Carlos Medrano, informó que el precio del pasaje del transporte urbano se mantiene en Bs 3 y advirtió con iniciar acciones legales y administrativas contra las líneas de micros que decidan subir unilateralmente el pasaje o suspender el servicio a la ciudadanía.

La declaración fue realizada al término de la reunión sostenida la mañana de este martes entre los concejales municipales y la dirigencia del transporte urbano de la capital cruceña.

Medrano explicó que los colegios de Economistas, Auditores y Contadores, además de las juntas vecinales, observaron los estudios técnicos presentados tanto por la Alcaldía como por los transportistas, por lo que no existen condiciones para modificar la tarifa.

“Ambos estudios están mal hechos, hay irregularidades y vacíos. No se puede modificar la tarifa del pasaje si no tenemos estudios coherentes. Los transportistas querían subir la tarifa a Bs 4,50, eso no va a suceder; ningún concejal va a aprobar esa propuesta”, afirmó.

El presidente del Concejo señaló que los estudios técnicos y los informes con observaciones de los colegios de profesionales serán remitidos al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, al ser la autoridad competente para definir el precio referencial del pasaje.

“El pasaje continúa siendo Bs 3. Pedimos a la población que denuncie si se les quieren cobrar de más. Si los transportistas nos amenazan con un paro, vamos a solicitar la reversión de las concesiones. No es posible que se amedrente a la gente; si quieren retirar sus buses, que lo hagan, nosotros vamos a traer empresarios con buses nuevos”, concluyó Medrano.

