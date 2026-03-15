Cuenta regresiva para las elecciones: estas son las actividades clave antes del 22 de marzo

El cronograma del Órgano Electoral establece actividades clave en los días previos a la votación del 22 de marzo.

A pocos días de las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026, el calendario electoral del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) avanza con las últimas actividades previstas antes de la jornada de votación. Estas acciones buscan garantizar la organización, transparencia y seguridad del proceso electoral en todo el país.

A continuación, las principales etapas que se desarrollarán en los días previos a los comicios.

15 de marzo: publicación de mesas de sufragio

Los Tribunales Electorales Departamentales publicarán y difundirán las mesas de sufragio, donde se informará a la ciudadanía sobre los recintos y asientos electorales asignados para emitir su voto. Esta información será difundida en periódicos y otros medios de comunicación.

19 de marzo: publicación del lugar del cómputo departamental

Ese mismo día también se dará a conocer el lugar donde se realizará el cómputo departamental, instancia donde se consolidarán los resultados oficiales de la votación una vez concluida la jornada electoral.

20 de marzo: prohibición de difusión de propaganda

A partir de las cero horas del 20 de marzo entrará en vigencia la prohibición de difusión de contenidos en medios de comunicación que puedan favorecer o perjudicar a alguna organización política o candidato, con el objetivo de garantizar neutralidad en la etapa final de la campaña.

21 de marzo: publicación de candidaturas habilitadas

El 21 de marzo, los Tribunales Electorales Departamentales publicarán las listas finales de candidaturas habilitadas de las organizaciones políticas y alianzas que participarán en los comicios. Esta información también estará disponible en el portal web del Órgano Electoral.

22 de marzo: control de la fuerza pública

Finalmente, el domingo 22 de marzo, día de la votación, los Tribunales Electorales Departamentales asumirán el mando de la fuerza pública, con el propósito de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral.

De esta manera, el proceso electoral ingresa en su fase decisiva, con las últimas actividades organizativas antes de que los ciudadanos acudan a las urnas para elegir a sus autoridades departamentales y municipales.

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