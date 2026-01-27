Gobernación cruceña declara duelo departamental por la partida de Tito Kuramotto

Santa Cruz se viste de luto oficial tras la sentida partida de Vicente Tito Kuramotto Medina, una de las figuras más emblemáticas de la cultura regional. Ante este suceso, la administración departamental ha promulgado el Decreto N.º 518 para rendir honores a quien dedicó su vida a plasmar la identidad del oriente boliviano.

La Gobernación de Santa Cruz destacó que el artista fue un "referente eterno de nuestra cultura" cuyo impacto trasciende las galerías de arte.

De igual manera, las autoridades enfatizaron que su talento y disciplina "quedarán por siempre reflejados en su obra y en el corazón de todos los cruceños".

El legado del maestro Kuramotto no solo se queda en sus lienzos, sino en el ejemplo de amor profundo por su tierra que inspiró a generaciones de creadores. Con la vigencia del duelo departamental, la región despide con respeto a un hombre que supo inmortalizar el alma de su pueblo a través del pincel.

