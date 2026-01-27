Despedida a un grande: Familiares y artistas rinden honores a Kuramotto

Un salón Velatorio ubicado en el segundo anillo y avenida Guapay de Santa Cruz, es el escenario donde hoy se rinde homenaje póstumo al maestro Tito Kuramotto. Familiares, colegas y admiradores de su obra se han congregado en este punto de la capital cruceña para despedir al artista tras su fallecimiento a los 85 años.

La atmósfera en el recinto refleja la magnitud de la pérdida de quien fue el gran pionero del arte contemporáneo en Santa Cruz. Entre coronas de flores y anécdotas compartidas, los presentes destacan la humildad y la visión vanguardista que Kuramotto mantuvo durante más de seis décadas de carrera.

Este último adiós marca el cierre de un capítulo fundamental para las artes plásticas bolivianas, aunque su influencia permanece viva en cada pincelada heredada. El velorio continuará recibiendo a la comunidad artística que busca honrar la memoria de un hombre que transformó la estética del oriente boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play