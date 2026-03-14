Tensión en Abapó: Pobladores bloquean la ruta Santa Cruz-Argentina y piden reconstrucción y ayuda humanitaria

El municipio de Cabezas cumple una jornada de protesta extrema. En la localidad de Abapó, el bloqueo sobre la carretera que conecta Santa Cruz con Camiri se mantiene firme. Los pobladores damnificados por los recientes desastres naturales exigen la llegada inmediata del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para dar soluciones concretas a la crisis humanitaria que atraviesa la región.

Familias "sin nada" y ayuda insuficiente

La movilización surge tras el impacto de una fuerte riada que dejó un saldo de entre 95 y 100 familias con viviendas seriamente afectadas. Los representantes del sector denuncian que, aunque ha llegado asistencia mínima, esta no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de quienes lo perdieron todo.

"Hay personas que quedaron sin nada. No vinieron a verificar cómo están las viviendas", reclamó uno de los voceros del recién conformado Comité de Desastres, señalando la falta de evaluaciones técnicas en las zonas críticas.

Incertidumbre por la reunión

A pesar de que recibieron reportes de que el Gobernador se encuentra en camino, los manifestantes expresaron su desconfianza, ya que aseguran haber recibido la misma información durante la mañana sin resultados.

Los puntos clave de la demanda:

Presencia de autoridades: Exigen una reunión donde participe la Gobernación, la Alcaldía, el Concejo Municipal y la ABC .

Asistencia real: Demandan un plan de reconstrucción y ayuda humanitaria efectiva.

Verificación de daños: Solicitan que técnicos verifiquen el estado real de los inmuebles destruidos.

El punto de bloqueo en Abapó ha generado largas filas de motorizados. Camiones de alto tonelaje, buses interdepartamentales y trufis se encuentran varados, afectando el flujo comercial y de pasajeros hacia el sur del país. Los movilizados han sido enfáticos: la carretera solo se habilitará cuando se firme un acuerdo oficial en el punto de reunión establecido.

Mira la programación en Red Uno Play