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Con Viscarra de vuelta: la Verde confirma su equipo para enfrentar a Trinidad y Tobago

El técnico Óscar Villegas apuesta por el regreso de Guillermo Viscarra en el arco y la inclusión de Marcelo Torrez en la defensa para el último amistoso antes del repechaje mundialista.

Silvia Sanchez

15/03/2026 15:01

La Verde confirma su once titular para enfrentar a Trinidad y Tobago. Foto La Verde.
Santa Cruz, Bolivia

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La Selección de fútbol de Bolivia tiene todo listo para su último partido amistoso antes del repechaje rumbo al Mundial. El equipo dirigido por Óscar Villegas confirmó su alineación titular para enfrentar este domingo a la Selección de fútbol de Trinidad y Tobago en Santa Cruz de la Sierra.

El encuentro se disputará desde las 16:00 en el Estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera, donde la Verde buscará despedirse de su gente con una buena actuación antes de viajar para disputar el repechaje mundialista.

Entre las principales novedades del equipo destacan el retorno del arquero Guillermo Viscarra y la presencia de Marcelo Torrez en la defensa, mientras que Juan Godoy será el encargado de comandar el ataque del combinado nacional.

El once titular de Bolivia

El equipo confirmado por el cuerpo técnico formará con:

Guillermo Viscarra en el arco; Lucas Macazaga, Marcelo Torrez, Luis Haquín y Ervin Vaca en la defensa; Héctor Cuéllar, Moisés Villarroel, Robson Matheus, Fernando Nava y Carlos Melgar en el mediocampo; y Juan Godoy como referencia ofensiva.

Última prueba antes del repechaje

El amistoso ante la Selección de fútbol de Trinidad y Tobago será la última prueba de la Verde en territorio nacional antes de emprender viaje para afrontar el repechaje rumbo al Mundial.

El cuerpo técnico busca aprovechar este compromiso para afinar el funcionamiento del equipo, probar variantes y consolidar la base del plantel que disputará el decisivo encuentro internacional.

 

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