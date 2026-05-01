¡Hito histórico en el Valle Alto! El Pan de Arani ya es marca registrada y apunta al mercado mundial

Lo que parecía un sueño lejano para los artesanos de la harina es hoy una realidad jurídica. El municipio de Arani ha marcado un antes y un después en su historia gastronómica al obtener el registro oficial de su producto estrella ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) bajo la marca P-Arani.

Un sello con respaldo legal

El proceso no fue sencillo. Autoridades municipales informaron que el registro demandó tres años de arduas gestiones técnicas y legales. Sin embargo, el esfuerzo culminó con una resolución ministerial que blinda la propiedad intelectual del pan de Arani, protegiéndolo bajo la ley boliviana.

"De manera oficial, el registro ante el Senapi con el nombre de P-Arani está protegido con una ley. Esto es gracias al trabajo conjunto del alcalde, el Concejo y el equipo técnico legal", destacaron fuentes municipales durante la presentación del sello.

Unión gremial y empoderamiento

Para las maestras panaderas, este logro representa una herramienta de crecimiento económico y reconocimiento a su labor ancestral. La dirigencia del sector calificó el registro como una "lucha ganada" que obliga a los productores a trabajar con mayor unidad.

"Cuando hay unión se logran estas cosas. Esto es para todas mis colegas panaderas; ahora tenemos que trabajar de la mano y extendernos más con el negocio", afirmó una de las representantes del sector, visiblemente emocionada por el respaldo legal que ahora posee su oficio.

De Arani para el mundo: Los próximos pasos

Con el título de propiedad en mano, los panificadores ya han fijado sus nuevos horizontes. La marca P-Arani no solo busca consolidarse en el mercado nacional, sino cruzar las fronteras de manera formal.

Exportación legal: Si bien el pan ya salía del país de forma informal en las maletas de turistas y residentes bolivianos en el exterior, el registro permite iniciar los trámites para una exportación formal y legal. Patrimonio Cultural: El segundo gran objetivo del municipio es lograr que el pan de Arani sea declarado oficialmente como Patrimonio Cultural, elevando su estatus a símbolo de la identidad boliviana.

Lo cierto es que, a partir de hoy, cada mama qonqachi, cada pan de maíz y cada bizcocho que salga de los hornos de barro de Arani, llevará consigo el respaldo de una marca registrada con sello boliviano, garantizando la calidad y el origen de uno de los tesoros más deliciosos del Valle Alto.

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